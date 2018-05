Openbaar examen leerlingen folkafdeling in 't Ey 24 mei 2018

De leerlingen van de folkafdeling van de stedelijke muziekacademie leggen komende zaterdag 26 mei hun examens af. Dat gebeurt op een bijzondere locatie: in muziekclub 't Ey in Belsele, waar de folkmuziek lééft. Een professionele jury beoordeelt de leerlingen, maar het publiek is ook welkom. De deuren van 't Ey gaan voor dit openbaar examen om 9 uur open, de toegang is gratis. Op zondag 27 mei is er in 't Ey vanaf 16 uur nog een optreden van het fijne trio Cozin. (JVS)