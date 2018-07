Open Vld stelt lijst voor 07 juli 2018

02u41 0 Sint-Niklaas Open Vld Sint-Niklaas heeft een eerste deel van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld.

De lijsttrekker was al bekend; huidig gemeenteraadslid en parlementslid Ine Somers. De tweede plaat is voor Karel Noppe, voorzitter van Jong Vld en ondervoorzitter van Open Vld Sint-Niklaas. Serge Van den Neucker, ondernemer en politiek secretaris, volgt op plaats drie en Eline De Bruyne, leerkracht en OCMW-mandataris staat op vier. Voorzitter Geert Van Drom vervolledigt de top vijf.





Daarna volgen enkele nieuwkomers met ondernemer Bart Dellaert op zes, parlementair medewerker Veronique D'Haeyer op zeven, zaakvoerder brainfreez Steven Claes op acht en leerkracht Sara Tekari op negen. Op tien vinden we Stijn Eggermont, zelfstandig verpleger. De lijst wordt geduwd door provincieraadslid Sylvia Van Meirvenne en gemeenteraadslid Ronny Suy. De volledige lijst wordt kenbaar gemaakt na de ledenvergadering van zaterdag 7 juli.





(PKM)