Open Vld doet het met zuurstof 29 januari 2018

02u27 0 Sint-Niklaas Na teleurstellende resultaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en 2012 zet Open Vld in Sint-Niklaas een vernieuwingsoperatie in gang. Het doet dat met een nieuwe naam én met een hele reeks nieuwe mensen. De liberalen heten voortaan 'Open Vld #zuurstof'.

"Het is een nieuwe naam voor onze nieuwe beweging, want we willen meer zijn dan alleen een politieke partij. We willen iedereen, ook wie geen lid is van Open Vld, een alternatief aanreiken, iedereen die zuurstof aan onze stad wil geven. Op vele vlakken willen we Sint-Niklaas een verfrissend shot zuurstof toedienen, met nieuwe, frisse ideeën. Het stadscentrum heeft zuurstof nodig, maar ook de stadseconomie, de lokale democratie en participatie, de strijd tegen armoede, veiligheid enz.", schetsen Ine Somers en de lokale voorzitter Geert Van Drom. Elf nieuwe mensen hebben zich intussen geëngageerd. "En we zijn nog op zoek. We willen een grote verruimingsoperatie voor de lijst. We hebben net een grote enquête afgerond en starten nu met een campagne op de sociale media om de kernwaarden van onze nieuwe beweging uit te dragen." Met het versnipperde politieke landschap in Sint-Niklaas krijgt Open Vld #zuurstof in oktober mogelijk een uitgelezen kans om opnieuw mee in een coalitie te stappen, als het meer dan de twee huidige zetels haalt. "De resultaten van de vorige verkiezingen waren niet goed. We streven naar vier zetels, we dromen van een vijfde. Dat zou erg mooi zijn, al zullen we daar veel zuurstof voor nodig hebben." (JVS)