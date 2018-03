Open lesdagen in hogeschool Odisee 03 maart 2018

Op woensdag 7 maart stelt de hogeschool Odisee in Sint-Niklaas de lessen open voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Met nu al zo'n honderd geboekte lesmomenten is er heel wat interesse.





"Proeven van het hoger onderwijs is de beste manier om de juiste studiekeuze te maken", klinkt het bij campusdirecteur Gertjan De Smet. "We hebben vorig jaar een onderzoek gedaan naar de manier waarop laatstejaarsstudenten uit het secundair onderwijs hun keuze maken. Daaruit blijkt dat ze een realistisch beeld willen van het hoger onderwijs: de opleidingen, de lessen, de moeilijkheidsgraad, de slaagkansen. Door studenten uit te nodigen om lessen te komen bijwonen, gewoon tussen de eerstejaarsstudenten van Odisee, willen wij hen daarbij helpen."





De opleidingen Agro- en biotechnologie, Vroedkunde, Verpleegkunde, Lager onderwijs en Secundair onderwijs zetten op woensdag 7 maart hun deuren open. Leerlingen kunnen nog tot volgende week dinsdag reserveren. Info: www.odisee.be/openlesdagen. (JVS)