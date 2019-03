Open lesdagen in hogeschool Odisee: “Meer dan honderd leerlingen ontdekken hogeschoollessen” JVS

19 maart 2019

16u06 0 Sint-Niklaas Op woensdagen 20 en 27 maart zet hogeschool Odisee haar lessen open voor toekomstige studenten. Leerlingen uit het middelbaar onderwijs die willen proeven van het hoger onderwijs zijn welkom om één of meerdere lessen bij te wonen. En dat slaat aan, zo blijkt uit het aantal inschrijvingen. Op de campus Waas in Sint-Niklaas worden meer dan honderd jongeren verwacht.

Elk jaar in maart opent Odisee de deuren voor geïnteresseerde leerlingen uit het secundair onderwijs. Alle 25 bacheloropleidingen van de hogeschool hebben enkele open lessen op het programma. “Op die manier kunnen toekomstige leerlingen ondervinden hoe het er in een echte les aan toegaat”, stelt Candice De Windt, directeur van de professionele opleidingen aan Odisee. “Ze zitten in de klas tussen de studenten van de opleiding. Een ideale manier om een realistisch beeld te krijgen van het hoger onderwijs en om een goeie studiekeuze te maken.”

In Sint-Niklaas verwelkomt Odisee meer dan honderd leerlingen. Vooral de lessen in de opleiding Lager Onderwijs zijn populair.

Meer info: www.odisee.be/openlesdagen.