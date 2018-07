Op grote vraag stadsreis naar Aarschot 12 juli 2018

02u37 1

In het najaar organiseert de stad op grote vraag van het publiek opnieuw een stadsreis. De bestemming dit jaar is Aarschot. De inschrijvingen starten nu vrijdag 13 juli. De stadsreizen waren stopgezet, omdat die jaarlijkse dagtrips naar telkens een andere Vlaamse stad niet meer van deze tijd leken. Toch bleef de vraag groot, waardoor de stad dit jaar opnieuw gaat 'reizen', deze keer naar de parel van het Hageland. De trip voor Sint-Niklazenaren kost slechts 10 euro, met daarin het vervoer met een bus, een toeristische brochure met stadsplan, koffie en gebak bij het onthaal, een geleide stadsverkenning, in de namiddag een geleide natuur- of historische wandeling en tenslotte een receptie met Sint-Niklase streekproducten inbegrepen is. Er kunnen maximaal 225 mensen mee. De inschrijvingen starten vanaf vrijdag 13 juli, tot zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Inschrijven bij toerisme Sint-Niklaas is verplicht en kan enkel tegen contante betaling. (JVS)