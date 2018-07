Op de vlucht na crash tegen betonblok 09 juli 2018

02u44 0

Op het Stationsplein in Sint-Niklaas is een auto vrijdagavond ingereden op een betonblok. De wagen raakte zwaar beschadigd. De twee inzittenden sprongen volgens getuigen meteen uit de wagen en verdwenen vliegensvlug. Toen de politie niet veel later arriveerde, waren beiden nergens meer te bespeuren. Nazicht in de buurt leverde niks op. Al snel bleek waarom. De nummerplaten op de wagen bleken gestolen te zijn. Het voertuig werd getakeld met het oog op een gerechtelijk onderzoek. De voortvluchtige inzittenden kwamen zich zaterdag aanbieden op het commissariaat. Na verhoor werden ze weer vrijgelaten. Ze zullen zich later nog wel moeten verantwoorden inde rechtbank.





(PKM)