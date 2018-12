Oostelijke tangent zal 100 miljoen euro kosten Komende drie jaar 21 miljoen euro naar onteigeningen verbindingsweg N70-E17 JVS

20 december 2018

16u20 0 Sint-Niklaas De komende drie jaar zet de Vlaamse overheid telkens 7 miljoen euro opzij voor de realisatie van de oostelijke tangent in Sint-Niklaas. 21 miljoen euro in totaal dus, maar alleen nog maar om de onteigeningen af te ronden voor de nieuwe, langverwachte verbindingsweg tussen de N70 en de E17. De totale kosten voor de oostelijke tangent worden intussen geraamd op 100 miljoen euro.

‘De moeder van alle missing links in Vlaanderen’: met die woorden kwam Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in januari 2016, bijna exact drie jaar geleden, het belang van de nieuwe oostelijke tangent in Sint-Niklaas onderstrepen. Het gaat om het grootste mobiliteitsproject van de voorbije en vermoedelijk ook van de komende decennia in het Waasland. Deze week maakte minister Weyts het Geïntegreerd Investeringsplan (GIP) bekend, met een lijst van investeringen in mobiliteit in Vlaanderen. Zo’n 76 miljoen euro gaat de komende drie jaar naar het Waasland, waarvan 21 miljoen euro is voorbehouden voor de aanleg van de oostelijke tangent.

Onteigeningen

Het gaat om 21 miljoen euro voor de komende drie jaar, dus telkens 7 miljoen euro van 2019 tot 2021. Daarmee gaat er echter nog geen spade in de grond. Het geld is specifiek bestemd voor de nodige onteigeningen. Er zijn er al een deel gebeurd op het toekomstige traject van de oostelijke tangent, in de Damstraat, Galgstraat en Eigenlostraat in Sint-Niklaas. In totaal is er een budget van 25 miljoen euro voor de onteigeningen.

Tunnels en bruggen

Om de verbindingsweg tussen de N70 en de E17 mogelijk te maken, zijn een paar kunstgrepen nodig. Eerst en vooral is er de ‘Mercatorknoop’, waar de oostelijke tangent, de N70 en de Singel samenkomen, op de plaats van het huidige viaduct aan Unigro. Dat wordt een knooppunt met drie verdiepingen. Op -1 is er een autotunnel, op de begane grond komen vijf fietstunnels en twee fietsbruggen samen en op +1 ligt een verhoogde rotonde. De oostelijke ringweg loopt langs het spoor richting E17. Vanaf de Damstraat begint de weg te dalen, om via een tunnel onder Eigenlo en de spoorlijn te duiken, en met een nieuw op- en afrittencomplex met parallelwegen aan te sluiten op de E17. Ook voor de TTS-industriezone in Temse is er een nieuwe afrit op de E17. Langs het hele traject van Eigenlo tot de N70 komt ook een 2,5 meter breed dubbelrichtingfietspad.

Voor schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) is de weg nog lang, maar is dit alweer een belangrijk signaal van de Vlaamse overheid. “We weten dat er de komende drie jaar nog veel werk is om alle onteigeningen af te ronden. Daarvoor wordt die 21 miljoen euro gereserveerd. Dit is echter een heel belangrijk signaal dat de Vlaamse overheid ervoor wil gaan. De projectingenieurs zijn er ook heel actief mee bezig. De stad is nu zelf aan de slag met het uittekenen van de ontsluiting van Europark-Zuid. Daarvoor proberen we in het belang van de bewoners van de Damstraat een zo goed mogelijke oplossing uit te werken. Er zijn een aantal suggesties en opties voorgesteld waarmee het studiebureau nu bezig is. Ook de fietsverbinding in de Damstraat wordt nog bestudeerd. Een fietsbrug wordt daar moeilijk, wellicht zal het een tunnel worden onder de oostelijke tangent.”

100 miljoen

“De onteigeningen zullen nog een paar jaar duren. Een verdere timing bepalen, is op dit moment moeilijk”, aldus schepen Hanssens. “Er is bovendien nog een procedure met twee klachten bij de Raad van State tegen de vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Ook dat hangt nog als een zwaard van Damocles boven het hele project. Dit is dan ook een gigantisch project. De totale kost zal om en bij de 100 miljoen euro bedragen. Dat is evenveel als het investeringsbudget van de stad voor de komende zes jaar, om een vergelijking te maken. Er zijn bruggen en tunnels nodig, net als heel wat zware flankerende maatregelen. Het is dus een werk van lange adem, maar er zit wél continu beweging in. Dat is belangrijk, omdat dit mobiliteitsproject een grote impact zal hebben op Sint-Niklaas.”