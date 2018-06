Ook Unizo wil geen verhuis AZ Nikolaas 07 juni 2018

Ondernemersorganisatie Unizo kant zich tegen de plannen voor een verhuizing van het ziekenhuis AZ Nikolaas naar de stadsrand. Eerder liet ook de belangenvereniging ABLLO zich al negatief uit over die plannen. Unizo is bezorgd over de impact van de verhuizing van AZ Nikolaas. "We maken ons ernstig zorgen. Het ziekenhuis met haar vele bezoekers, studenten en personeelsleden is een bruisende factor in het stadscentrum. Een verhuis naar de stadsrand getuigt dan ook van een weinig vooruitziende vorm van stedelijke planning", klinkt het. Unizo verwijst naar de impact van de komst van het Waasland Shopping Center op de handelskern in het centrum. "Er kwam een leegloop in de stadskern. De stad doet heel wat inspanningen om de leegstand terug te dringen. Het zou dan ook jammer zijn om die nu teniet te doen door een vertrek van het ziekenhuis. Rond het ziekenhuis en bij uitbreiding in het hele stadscentrum zijn veel ondernemers gevestigd die leven van de bezoekers en de werknemers." Unizo ondersteunt dan ook de oproep van verschillende experten om de beslissing van de verhuis op te schorten en grondig te laten onderzoeken. "Het behoud of de uitbreiding van de bestaande site is de beste garantie om het zelfvertrouwen dat stilaan aan het terugkomen was in Sint-Niklaas, niet meteen weg te nemen." (JVS)