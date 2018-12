Ontwerper Daniël Ost reageert op commotie: “Gaan Casinopark net op een prachtige manier vernieuwen voor volgende generaties” PVDA stelt kaalslag in park concertzaal aan de kaak JVS

03 december 2018

18u15 0 Sint-Niklaas Vorige week is de herinrichting van het Casinopark aan de Stationsstraat in Sint-Niklaas van start gegaan, met het kappen van een reeks bomen. Daar is de voorbije dagen commotie over ontstaan, onder meer bij de PVDA dat oproept om meteen te stoppen met het verder kappen van waardevolle bomen. Daniël Ost, die het ontwerp maakte voor het vernieuwde Casinopark, reageert ontstemd. “We zijn al twee jaar bezig met de voorbereidingen, in overleg met een boomexpert. De kritiek is compleet onterecht. We gaan net van het Casinopark opnieuw een prachtige plek maken voor de volgende generaties, uiteraard mét het behoud van de gezonde en waardevolle bomen.”

De voorbije week zijn er een reeks bomen gekapt in het Casinopark aan de Stationsstraat. Het vormt het begin van de herinrichting van het park, waarvoor eigenaar vzw Het Casino de opdracht gaf aan de bekende Sint-Niklase bloemsierkunstenaar Daniël Ost om een ontwerp uit te tekenen. Een erkend boomtechnisch adviseur maakte in april 2017 al een studie van de bomen in het park aan de concertzaal. Op basis daarvan tekenden Daniël Ost en landschapsarchitect Jan Pillen het ontwerp. Een jaar later, dit voorjaar, kreeg de parkeigenaar een vergunning van de stad voor het vellen van 22 hoogstammige bomen, 15 loofbomen, 6 coniferen en 2 zwarte elzen. De te vellen bomen zijn veelal uitheemse exemplaren met stabiliteitsproblemen of verminderde conditie, zo concludeerde de stedelijke milieudienst.

Nu de kapwerken effectief zijn gestart, komt er kritiek van de PVDA. “Ik ben verbaasd dat het kappen van deze bomen is toegelaten. Het Casinopark is een fantastisch prachtig park. Deze oude bomen spelen daar een grote rol in. Dat de stad hier geen rekening mee houdt, is totaal onbegrijpelijk. We vragen dan ook om het kappen onmiddellijk te stoppen en in overleg te gaan met milieuspecialisten om te zien hoe de oude bomen kunnen geïntegreerd worden in het nieuwe concept van het park”, stelt Jef Maes (PVDA), die de steun krijgt van natuurgids Koen Venken. “Het park is ongeveer 150 jaar oud. Heel wat bomen zullen wellicht ook die leeftijd hebben. Waarom kan men die oude bomen niet integreren in het nieuwe ontwerp?”

Ontwerper Daniël Ost is niet onder de indruk. “Het is niet ernstig om kritiek te geven zonder enige kennis van de situatie. Als die natuurgids nu plots ook boomkenner is, nodig ik hem graag uit voor een gesprek in het park. Een boomexpert heeft een onderzoek gevoerd en duidelijke conclusies gevormd over de toestand van álle bomen. Sommige bomen leveren een gevaar op voor de veiligheid in het park. En de oude, waardevolle bomen die nog in goeie conditie zijn, waaronder enkele prachtige platanen en kastanjes, zullen uiteraard blijven staan. Er worden straks bovendien ook meer bomen aangeplant dan dat er nu geveld worden.”

Beheer

“Eigenaar vzw Het Casino was bezorgd over de toestand van het park en wilde opnieuw een attractief, groen park creëren. Helaas is er de voorbije decennia amper aan groenbeheer gedaan in het Casinopark. Dan krijg je een situatie als vandaag, waarbij er moet worden ingegrepen”, stelt Daniël Ost. “Dit is geen kaalslag. Wat we nu gaan doen, zal een prachtig en grondig vernieuwd park opleveren voor de volgende generaties. Maar dat kost ook tijd. Een boom van 150 jaar kun je niet meteen vervangen. Vergelijk het met het Zoniënwoud, het mooiste woud van het land. Daar is wél aan woudbeheer gedaan, waarbij bomen worden weggenomen en nieuwe worden geplant, wat voor continuïteit zorgt. In het Casinopark moeten we opnieuw beginnen bouwen, met inheemse soorten deze keer, met veel verschillende soorten bomen en met veel oog voor esthetiek ook, zodat het in alle seizoenen een meerwaarde zal zijn om het park te bezoeken. En we planten geen boompjes van 2 meter aan, maar meteen bomen tot 6 meter.” Eigenaar vzw Het Casino heeft intussen ook een peterschapsproject opgestart voor de nieuwe bomen.

Stadspark

De bloemsierkunstenaar verwijst ook graag naar het stadspark. “We hadden een prachtig stadspark, maar door een gebrek aan bosbeheer zijn daar de voorbije decennia al heel veel waardevolle bomen gesneuveld. Wie kritiek wil geven, kijkt beter naar dát park, waar nog veel oudere bomen staan. Op de hoek van de Parklaan en Moerlandstraat stonden tientallen prachtige, oude beuken, die allemaal gekapt zijn. Daar recht tegenover verscheen dan Residentie Ter Beuken en er stond geen enkele beuk meer. Dat was ons kleine Zoniënwoud, vlak naast de Parklaan, maar kijk wat er van gekomen is zonder degelijk bosbeheer.”