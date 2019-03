Ontwerp heraanleg Nauwstraat nog grondig aangepast: “Wél afgescheiden fietspaden en snelheid naar 50 km/u” JVS

20 maart 2019

16u58 0 Sint-Niklaas In juni starten grootschalige werkzaamheden in de Gentstraat en Nauwstraat in Belsele. Die duren tot eind 2020. Op vraag van de bewoners is het eerste ontwerp voor de Nauwstraat nog grondig aangepast. Zo komen er wél afgescheiden fietspaden en wordt de snelheidslimiet verlaagd van 70 naar 50 km/u.

In juni start het rioleringsproject in de Gentstraat en Nauwstraat in Belsele, twee belangrijke verbindingswegen aan de rand van Sint-Niklaas. Eerst komt de Gentstraat aan bod, in 2020 vervolgens de Nauwstraat. Na de aanleg van een nieuwe riolering krijgen beide straten een nieuw profiel. Daarover was er in de Nauwstraat eind vorig jaar nog veel ongenoegen. Bewoners van de Nauwstraat waren niet te spreken over het ontwerp. Er was geen afscheiding gepland tussen fietspad en rijbaan én de snelheidslimiet bleef behouden op 70 kilometer per uur. Eerder waren die ingrepen wél mogelijk geweest in de nabijgelegen Marktstraat. Schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) gaf het studiebureau de opdracht om na te gaan of het ontwerp nog kon worden bijgestuurd. En dat bleek het geval.

De Nauwstraat krijgt nu wél aan beide zijden een verhoogd fietspad van 1,75 meter breed in rode beton, met een ‘schrikstrook’ van 0,25 meter tussen straat en fietspad, maar geen haagje zoals in de Marktstraat. In de straat komen twee snelheidsremmers, in de vorm van een sas. “We hebben eind vorig jaar overlegd met bewoners van de Nauwstraat. De plannen zijn dan kritisch doorgenomen met de diensten. We hebben enkele aanpassingen gedaan die tegemoet komen aan de bezorgdheden van de bewoners. Ik weet natuurlijk niet of men helemaal tevreden zal zijn, maar binnen de fysieke, wettelijke en technische mogelijkheden hebben we het maximale gedaan. Ik heb er geen enkel probleem mee om plannen aan te passen als ze daadwerkelijk leiden tot een verbetering of als ze daardoor een consequenter beleid onderstrepen”, aldus schepen Carl Hanssens (N-VA).

In de Gentstraat blijft de snelheidslimiet op 70 km/u liggen. Die straat krijgt in de richting van Belsele een vrijliggend dubbelrichtingfietspad in rode beton, met een fietssluis ter hoogte van huisnummer 48. In de richting van Sint-Pauwels wordt dat een fietspad aan beide zijden van de straat. Op het kruispunt Gentstraat-Nauwstraat komen stopstrepen: de verbinding Nauwstraat-Marktstraat wordt een voorrangsweg.

Na de langdurige werkzaamheden op het traject Puivelde-Sinaai volgt binnenkort dus weer een grote werf ten westen van Sint-Niklaas. Het verkeer zal vooral worden omgeleid via de N70 en de N403. Het einde van de werkzaamheden wordt verwacht in november 2020.