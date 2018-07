Ontdek assistentieflats De Weverij 17 juli 2018

Comfort Assist houdt op 23 juli een opendeurdag in Residentie De Weverij. Het grote publiek is welkom van 10 tot 15 uur in het complex aan de Antwerpsesteenweg 21 in Sint-Niklaas voor een infomarkt en een rondleiding en bezichtiging van de appartementen. Residentie De Weverij bestaat uit volledig ingerichte assistentiewoningen voorzien van alle comfort, gelegen op wandelafstand van het station en de grote markt. Een woonassistent is een aantal keer per week in de residentie aanwezig. Deze luistert naar wat leeft onder de bewoners en organiseert activiteiten zodat iedereen zich thuis voelt. Er wordt ook voor warme maaltijden of verpleging gezorgd. (PKM)