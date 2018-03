Onder invloed van drugs 28 maart 2018

De politie van Sint-Niklaas heeft maandag in de voormiddag een bestuurder uit het verkeer gehaald die zich vreemd gedroeg in de Park- laan. De 26-jarige man bleek na controle te sturen onder invloed van verdovende middelen. Op last van het parket trok de politie zijn rijbewijs in voor 15 dagen. (PKM)