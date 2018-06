Onder invloed in de gracht 04 juni 2018

Aan het rondpunt ter hoogte van het voormalig militair kwartier Westakkers op de N70 gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag een ongeval. Een chauffeur verloor de controle en reed op het rondpunt tegen een paaltje. De wagen belandde vervolgens in de gracht. De bestuurder en de passagier bleven ongedeerd maar de chauffeur legde wel een positieve ademtest af. Hij had 1,22 promille alcohol in het bloed en moest zijn rijbewijs zes uur inleveren. (PKM)