Omvorming Paterskerk van start: nieuw gemeenschapscentrum klaar tegen september 2020 - Bij eerste werken fles uit 1926 gevonden met boodschap uit verleden JVS

12 april 2019

12u01 0 Sint-Niklaas De herontwikkeling van de Paterssite in Sint-Niklaas is van start gegaan. Tegen september 2020 moet de Paterskerk als gemeenschapscentrum en cultuurhuis de deuren openen. In de eerste fase worden het klooster en de sacristie naast de Paterskerk afgebroken. Nadien wordt de kerk gerenoveerd en heringericht. Bij de eerste verbouwingen dook er al een verrassing op: een fles uit 1926, verborgen achter een gedenksteen, met een verwijzing naar de eerstesteenlegging dat jaar.

Het gebeurt wel vaker vandaag, bij nieuwe bouwprojecten, dat er een tijdscapsule mee de grond in gaat om mensen in een verre toekomst te verrassen. Dat is nu ook gebeurd op de Paterssite, maar dan met een boodschap uit het verleden. Zo werd er een fles uit 1926 gevonden. “Verbouwingen gaan vaak gepaard met verrassingen, soms ook zeer aangename verrassingen. Tijdens de ontmantelingswerken werd achter een herdenkingssteen uit 1926 in de gevel van het klooster een fles gevonden. De brief in de fles sprak tot ieders verbeelding, maar een passage in de dagboeken van het klooster bracht duidelijkheid: de brief verwijst naar de eerstesteenlegging in 1926 en vermeldt alle betrokkenen bij het project”, klinkt het bij de stad.

De complete make-over van de Paterssite, op de hoek van de Truweelstraat en Leopold II-laan, is een volledig publiek project, van het Sint-Niklase stadsbestuur en Interwaas. Blikvanger wordt de vernieuwde Paterskerk, die na de renovatie de functie van Zaal Familia zal overnemen, en waarvoor een budget van 3,5 miljoen euro is uitgetrokken. In de kerk worden drie zalen gecreëerd, waar heel uiteenlopende activiteiten kunnen worden georganiseerd: van vergaderingen, lezingen en kaartnamiddagen tot dansinitiaties, eetfestijnen en tentoonstellingen. “Akoestische ingrepen zorgen voor het nodige comfort voor de gebruikers en de buurt. Nieuwe raam-en deuropeningen in de gevels zorgen ervoor dat er een nauw contact ontstaat tussen de kerk, de straat en de toekomstige publieke kloostertuin. Na ingebruikname van de kerk zal Zaal Familia gesloopt worden en komt er ruimte voor de realisatie van twee nieuwe woonvleugels en een publieke tuin”, klinkt het bij de stad.

Duurzaam

Het verhaal van de Paterskerk moet duurzaam worden, wat bij de inrichting geen simpele uitdaging is. “Een energie-efficiënte aanpak in een kerk is niet evident. De monumentaliteit van het gebouw en het sterk wisselende gebruik maken daar een grote uitdaging van. Eerst en vooral wordt geïnvesteerd in een vermindering van de warmtevraag door maximale isolatie en een verbetering van de luchtdichtheid. Vloerverwarming zorgt ervoor dat er een aangename constante temperatuur heerst in het gebouw. Wanneer een zaal in gebruik is wordt via luchtverwarming in combinatie met ventilatie de zaal zeer snel opgewarmd tot de gewenste comforttemperatuur. Voor de verwarming komt er een geothermische warmtepomp. Zonnepanelen op het dak zorgen ervoor dat het grootste deel aan energie, nodig voor verwarming, zelf wordt opgewekt. Het regenwater wordt volledig opgevangen en voor een groot deel ingezet voor de toekomstige woningen.”

De heropening van de kerk is gepland tegen september 2020.