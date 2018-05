Oma's nemen half dagje school over ACTIE IN 'DE DROOMBALLON' TEGEN PENSIOENHERVORMING JORIS VERGAUWEN

17 mei 2018

02u38 0 Sint-Niklaas Om een krachtig maar gerimpeld signaal te geven tégen de pensioenhervormingen in het onderwijs hebben de leerkrachten in basisschool De Droomballon in Nieuwkerken gisteren het werk niet neergelegd. Wel lieten ze een dertigtal grootouders hun klas overnemen. "Om aan te tonen hoe ons schoolteam er binnen twintig jaar uitziet."

De 66-jarige Diane, grootmoeder van vele oorlogen, kreeg gisteren nog een flinke veldslag voorgeschoteld: een uurtje sport met 28 peuters. Met een roedel jonge welpen aan de hand en zelfs even in de nek sleepte ze zich in de sporthal over turnmatten en andere educatief verantwoorde obstakels. Hoewel dit op háár leeftijd misschien net níet zo verantwoord leek. "Het is intens, een behoorlijk zware taak", zuchtte ze. "Om een klas met 28 kinderen van 2,5 jaar in het oog te houden, heb je veel energie nodig. Voor mezelf is het behoorlijk vermoeiend, maar ik kan me nu perfect voorstellen hoe ook jonge leerkrachten zich na een schooldag moeten voelen."





Veel gedrevenheid

Gisteren trokken de drie grote vakbonden naar het centrum van Brussel om er te protesteren tegen de pensioenplannen van de regering. In de basisschool in Nieuwkerken wilden de leerkrachten op een ludieke manier even de aandacht trekken. "We vinden óók dat het tijd is voor actie, maar we staken niet. We willen eens op een andere manier aantonen wat het concrete gevolg is van de pensioenhervormingen voor óns. Op dit moment hebben we hier op school een jong en dynamisch team van vooral veertigjarigen. We zullen hier dus ook samen oud worden. En dat kunnen we ook letterlijk opvatten, als we met z'n allen misschien tot 67 jaar moeten werken. We nemen vandaag een teamfoto van de grootouders die hier vandaag komen helpen. Want zo zal ons schoolteam er dus binnen 25 jaar uitzien", schetste leerkrachte Nancy De Tender.





Ondertussen stond grootmoeder Magda ondanks haar 71 lentes met veel gedrevenheid voor de derde kleuterklas van juf Mieke en stagaire Cato. "Ik ben zelf nog kleuterleidster geweest. Ik ken het beroep heel goed en ik vind het eigenlijk heel leuk om vandaag nog eens voor de klas te staan. Maar ik weet ook hoe zwaar het is. Het is terecht dat men vandaag hier dit signaal wil geven", zegt Magda.





De leerkrachten zelf benadrukken dat ze het met hart en ziel blijven doen. "Het is een droomjob, dat willen we duidelijk stellen. Maar het is óók zwaar. En dan is het wel nodig om vandaag duidelijk te maken dat de pensioenplannen voor het onderwijs daar geen rekening mee houden. Ook de onzekerheid over de berekening van ons toekomstig pensioenbedrag weegt door. En dat maakt ons vandaag niet blij."