Olievervuiling in Molenbeek 02u54 0 Kristof Pieters Een brandweerman inspecteert de olievervuiling in de Molenbeek. Sint-Niklaas Gisterochtend werd er een beperkte milieuvervuiling vastgesteld in de Waterstraat.

Op de Molenbeek dreef een olieachtige smurrie. In de Waterstraat grenzen verschillende weilanden aan de beek, waar dieren drinken van het water. De brandweerpost Sint-Niklaas kwam daarom ter plaatse en ging op zoek naar de oorzaak van de vervuiling. "De brandweer heeft een uitgebreid onderzoek gedaan op verschillende punten in de Molenbeek en in verschillende straten, tot aan het zuiveringsstation toe", zegt politiewoordvoerster Sofie Buyse. "De bron van de vervuiling werd niet gevonden en stroomopwaarts was er geen olie te vinden. Het zal dus een zeer geringe lozing geweest zijn op één plaats."





Omdat de vervuiling beperkt was, kon de brandweer alles zelf opkuisen. (PKM)