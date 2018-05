Oh-kaart telt na één jaar al 34.000 gebruikers VANAF NU OOK GRATIS NAAR DE FILM IN RUIL VOOR 40 OH-PUNTEN JORIS VERGAUWEN

01 juni 2018

02u43 1 Sint-Niklaas Eén jaar na de lancering van de Oh-kaart zijn er al 34.000 unieke gebruikers geregistreerd. Het getrouwheidssysteem om koopgedrag bij lokale handelaars en horeca aan te moedigen, wordt nu verder uitgebreid én verfijnd. Zo kan je vanaf vandaag in ruil voor 40 Oh-punten gratis naar de film.

Vorig jaar werd de Oh-kaart gelanceerd om mensen een extra reden te geven om te winkelen in de lokale handelszaken. Het opzet is eenvoudig: elke klant die een aankoop doet in een winkel of iets consumeert in een horecazaak krijgt een aantal punten, die digitaal worden bijgehouden op de 'Oh-kaart'. Klanten kunnen dan die punten inruilen tegen een reeks voordelen die de stad aanbiedt. Dit getrouwheidssysteem wordt intussen bij een honderdtal handels- en horecazaken in Sint-Niklaas en de deelgemeenten gebruikt.





Maandelijks 8.000 gebruikers

"Na één jaar kunnen we een positieve evaluatie maken. De Oh-kaart telt op dit moment zowat 34.000 unieke gebruikers. Die gebruikers scanden samen hun kaart in totaal meer dan 238.000 keer. In totaal werden er al bijna 500.000 Oh-punten uitgereikt. Dat wil zeggen dat er maandelijks zo'n 8.000 gebruikers hun Oh-kaart samen gemiddeld 16.000 keer scannen", vertellen schepen voor Lokale Economie Carl Hanssens (N-VA) en centrummanager Nele De Klerck.





De maand december 2017 bleek met 25.000 scans de topmaand. En qua gebruik: "Bij groenten- en fruitwinkels en slagers wordt het vaakst gescand, maar het zijn de horecazaken die het meest aantal punten hebben uitgereikt", klinkt het.





Vereiste punten verlagen

Al die ingezamelde Oh-punten kunnen gebruikers vervolgens inruilen voor een hele reeks voordelen, zoals parkeertijd, theater- en museumtickets, een bezoek aan het zwembad of het voetbal tot allerlei tijdelijke voordelen zoals een uurtje pret op de ijspiste of een cd met Sinerklaasliedjes. "Het meest in trek zijn parkeertickets. Bijna 800 parkeertickets voor de parking Grote Markt of Stationsstraat gingen al de deur uit. We gaan nu het aantal voordelen nog uitbreiden. Daarvoor werken we voortaan ook samen met Siniscoop. Vanaf 1 juni kan iedereen gratis naar de film, in ruil voor veertig Oh-punten. En om klanten nog sneller te laten genieten van alle voordelen wordt het aantal vereiste punten per voordeel ook sterk verlaagd. Zo heb je voor een parkeerticket voortaan nog maar vijf Oh-punten nodig in plaats van tien. Binnenkort gaan we ook straat- en pleinparkeren gratis aanbieden via de Oh-kaart." Alle info over de Oh-kaart én de deelnemende handelaars is te vinden op www.ontdeksintniklaas.be.