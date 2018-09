Oefenen met de stemcomputer JVS

04 september 2018

20u13 0 Sint-Niklaas Inwoners die moeilijk digitaal hun weg vinden, kunnen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen oefenen met de stemcomputer.

Al bijna twintig jaar wordt er in Sint-Niklaas elektronisch gestemd. Uiteraard zal dat ook opnieuw het geval zijn bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen op zondag 14 oktober. Wie daar moeite mee heeft, kan zich voorbereiden. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas organiseert immers opnieuw oefensessies met de stemcomputer. Dat kan aan de infobalie van het stadhuis op donderdagen 13 en 20 september, van 8.15 tot 12.15 uur, en van maandag 24 tot vrijdag 28 september tijdens de openingsuren van het stadhuis, elke werkdag van 8.15 tot 12.15 uur, op dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.30 tot 16 uur en tijdens de avondopening op dinsdag tot 19 uur. In de deelgemeentehuizen van Belsele, Nieuwkerken en Sinaai kunnen inwoners oefenen van maandag 24 tot zaterdag 29 september, tijdens de openingsuren van maandag tot zaterdag van 9 tot 12 uur en op woensdag ook van 13 tot 16 uur. Wie in groep wil oefenen, kan een afspraak maken aan de infobalie van het stadhuis.

Info: 03/778.33.19, www.sint-niklaas.be/verkiezingen.