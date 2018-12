Odisee-studenten Vroedkunde aan de slag in Senegal JVS

17 december 2018

13u42 0 Sint-Niklaas Twee studenten Vroedkunde van hogeschool Odisee in Sint-Niklaas lopen stage in een ziekenhuis in het Senegalese Tambacounda, de stad waarmee Sint-Niklaas sinds 2003 een stedenband onderhoudt. Evy Vervaet uit Moerbeke en Matilde Van Meerssche uit Sint-Niklaas blijven er nog tot eind januari.

In 2015 trok burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) nog naar Tambacounda, de Senegalese stad waarmee Sint-Niklaas sinds 2003 een stedenband onderhoudt. Sinds 2009 krijgt Tambacounda immers financiële steun van Sint-Niklaas, waarmee de Senegalese stad het afvalbeleid en de uitbouw van de burgerlijke stand vorm geeft.

Ook op andere vlakken resulteert die stedenband in samenwerkingen. Zo werkt de Campus Waas van hogeschool Odisee in Sint-Niklaas samen met het regionaal ziekenhuis van Tambacounda. Daar lopen Evy Vervaet uit Moerbeke en Matilde Van Meerssche uit Sint-Niklaas momenteel stage. De studenten Vroedkunde werken er op de materniteit, in het verloskwartier en doen pre- en postnatale consultaties.

Zo maken ze kennis met het beroep van vroedvrouwen in Afrika, wat méér te bieden heeft dan diezelfde functie bij ons. “Senegalese vroedvrouwen hebben meer verantwoordelijkheden. Ze nemen veel taken op die bij ons door een gynaecoloog moeten worden uitgevoerd. Dat maakt het beroep van vroedvrouw boeiend en afwisselend. Voor ons is het daarom een heel goeie leerschool om hier een tijdje aan de slag te kunnen gaan. De meeste vrouwen bevallen thuis, maar als de zwangerschap of de bevalling niet verloopt zoals gepland, dan worden vrouwen naar het ziekenhuis gebracht. We hebben hier dus al veel schrijnende dingen gezien. Zo werden we op dag twee al geconfronteerd met de reanimatie van een kraamvrouw en deden we onze eerste reanimatie bij een pasgeborene. Beiden zijn gelukkig nog in leven.”



Wie Evy en Matilde wil volgen in Senegal kan hun belevenissen ontdekken op Facebook, op de pagina ‘En route’.