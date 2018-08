Odisee-studente maakt brochure voor kansarme, zwangere vrouwen 29 augustus 2018

02u45 0 Sint-Niklaas Thali Verlent (21), student Vroedkunde aan hogeschool Odisee in Sint-Niklaas, heeft een brochure gemaakt voor en op maat van kansarme, zwangere vrouwen.

Thali werkte voor haar onderzoek samen met De Springplank, een Sint-Niklase welzijnsorganisatie die mensen in armoede ondersteunt. "De organisatie zocht een nieuwe manier om zwangere vrouwen te helpen. Daarom besloot ik om, met de kennis die ik tijdens mijn Odisee-opleiding Vroedkunde heb opgedaan, een brochure te maken op maat van die specifieke doelgroep."





Dat in Sint-Niklaas één op vijf kinderen worden geboren in kansarmoede motiveerde de student enorm.





"Ik was zo verbaasd over die cijfers dat ik voor mijn bachelorproef iets wilde doen over dat thema. Ik hoop dan ook dat ik met deze brochure kansarme, zwangere vrouwen een steun kan bieden. Voor die vrouwen blijkt de stap naar hulpverlening vaak erg groot. De brochure is zeer visueel, met veel afbeeldingen en pictogrammen, met eenvoudig taalgebruik, zowel in het Nederlands als in het Engels. Zo kunnen ook mensen die geen Nederlands spreken beter geholpen worden." (JVS)