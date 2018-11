Odisee houdt reanimatiecursus voor ‘Make Belgium great again’ JVS

08 november 2018

14u33 0 Sint-Niklaas Het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’ houdt samen met radiozender Joe zaterdag 10 november een cursus reanimatie in elke provincie. In Oost-Vlaanderen gebeurt dat in hogeschool Odisee in Sint-Niklaas, waar in totaal 300 deelnemers de cursus kunnen volgen.

Het eerste seizoen van ‘Make Belgium Great Again’ zit er bijna op. Frances Lefebure en haar team sluiten af met een erg belangrijke actie. Ze willen dat iedereen leert reanimeren, want dat kan een mensenleven redden. Elke dag krijgen 30 Belgen een hartaanval, en voor 28 onder hen loopt dat fataal af, vaak omdat omstaanders niet ingrijpen uit onwetendheid. Uit een experiment met verborgen camera’s bleek ook dat nog te veel mensen verkrampen uit angst wanneer ze plots iemand een hartaanval zien krijgen.

Om iedereen een handje te helpen, organiseert het programma nu zaterdag een cursus reanimatie in elke provincie in samenwerking met radiozender Joe. De cursus voor Oost-Vlaanderen vindt plaats in de Campus Waas van hogeschool Odisee in Sint-Niklaas.

Er is een cursus om 13 uur en om 14.30 uur. Voor elke cursus worden er 150 deelnemers toegelaten. De lessen starten met een half uurtje theorie in een grote aula. Daarna krijgen de deelnemers in kleine groepjes praktijk. Alle groepen doen dit samen in de inkomhal. Iedereen is welkom.