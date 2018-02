OCMW-wissel krijgt vorm 20 februari 2018

02u47 0

Mike Nachtegael (sp.a) heeft er zijn laatste dag als OCMW-voorzitter en schepen voor Financiën in Sint-Niklaas op zitten. Vanaf maandag 30 april zal huidig sp.a-gemeenteraadslid Kris Van Der Coelden het voorzitterschap opnemen. "In de tussenperiode, die decretaal wordt opgelegd, zal huidig sp.a-OCMW-raadslid Willem De Klerck het voorzitterschap opnemen. Zowel Kris als Willem kennen het reilen en zeilen binnen het OCMW. Hun ervaring, kennis en kunde garanderen een naadloze overdracht, zodat noch personeel noch klanten of bewoners hier iets van zullen ondervinden", deelt Mike Nachtegael mee, die vanaf maart de nieuwe academisch beheerder van de UGent wordt. (JVS)