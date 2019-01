OCMW wil erkenning site Nobels-Peelman als brownfield: “Daarmee steun mogelijk voor sanering van vervuilde gronden” JVS

09 januari 2019

12u25 0 Sint-Niklaas Stad en OCMW gaan een masterplan opmaken voor de omgeving van het maatwerkbedrijf vzw Den Azalee van het Sint-Niklase OCMW in de Heistraat. Dat is nodig om een brownfieldconvenant af te sluiten met de Vlaamse overheid, om de nodige steun te krijgen bij de sanering en ontwikkeling van de vroegere fabriekspanden van Nobels-Peelman. Het OCMW kocht die 8.900 m² grote, vervallen industriële site in 2017 voor de uitbreiding van de activiteiten van Den Azalee. Daarmee krijgt het opleidings- en oriëntatiecentrum (OOC) en de Kringwinkel meer plek, maar komt er ook ruimte voor onder meer een ruilwinkel en een gebouw met een polyvalente functie voor buurtwerkingen, sociaal-artistieke projecten en een repair café.

De leegstaande fabrieksgebouwen tussen de fietswegel en de site van Den Azalee aan de Heistraat zorgen al jaren voor een verloederde omgeving. Ze waren tot voor kort ook een geliefd doelwit van vandalen, die er regelmatig brand stichtten en vernielingen aanrichtten. In mei 2017 kwam er nog een 38-jarige Pool om het leven, toen hij met een 54-jarig familielid een koperdiefstal wilde plegen in een elektriciteitscabine, maar werd geëlektrocuteerd. De fabrieksgebouwen maakten tot 35 jaar geleden deel uit van het vermaarde bedrijf Nobels-Peelman. Meer dan drie decennia stonden de meeste gebouwen op het 8.900 m² grote industrieterrein leeg. Het OCMW en haar maatwerkbedrijf vzw Den Azalee kregen de site in 2017 aangeboden van de curator. Aangezien Den Azalee met de Kringwinkel, de magazijnen en het Opleidings- en Oriëntatiecentrum (OOC) vlak daarnaast is gevestigd én er met plaatsgebrek kampt, was dat een buitenkans.

Vervuiling

Een deeltje van de renovatie van de oude fabrieksgebouwen heeft Den Azalee met eigen arbeiders gedaan, in het kader van tewerkstellingstrajecten. De kostprijs van de verdere (grootschalige) renovatie en sanering had Den Azalee op 2 miljoen euro geraamd, maar het blijkt nu toch ingrijpender dan verwacht. Daarom heeft het OCMW een brownfielddossier ingediend bij de Vlaamse overheid, om de nodige steun te krijgen bij de sanering en ontwikkeling. “We dienen een brownfielddossier in om ondersteuning te krijgen bij de renovatie en de aanpak van de mogelijke vervuiling ten gevolge van vorige activiteiten. Vanuit de Vlaamse overheid krijgen we dan zowel administratieve als financiële steun, door bijvoorbeeld sommige saneringen via OVAM ten laste te nemen. Om deze brownfieldconvenant af te sluiten en om verdere bouwvergunningen te krijgen, is het nodig een masterplan van de omgeving op te maken”, stelt Sofie Heyrman (Groen), de nieuwe voorzitter van vzw Den Azalee. De stadsdienst planning gaat dat masterplan opmaken, met de steun van een extern studiebureau.

Het OOC, dat pas in april 2015 de deuren opende, heeft nu al nood aan extra opleidingsateliers door de toevloed aan mensen die moeten worden geactiveerd. Ook Den Azalee kan extra ruimte gebruiken voor de opslag van herbruikbare goederen, die met 2.000 ton per jaar binnenstromen. Daarnaast komt er ruimte voor een reeks nieuwe initiatieven. “We kunnen hier een gebiedsgerichte werking ontplooien voor verschillende stadsdiensten, zoals cultuur, welzijn en de groendienst. Daarnaast denken we ook aan een ruilwinkel. En verder zal dit gebouw een polyvalente functie krijgen voor buurtwerkingen, sociaal-artistiek projecten, een repair cafe, enz. Dat moet natuurlijk nog verder worden uitgewerkt. Eerst komt nu de sanering en ontwikkeling aan bod.”