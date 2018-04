OCMW start met verse afhaalmaaltijden voor 65-plussers 18 april 2018

Het woonzorgnetwerk van het OCMW breidt de maaltijdservice voor senioren uit met afhaalmaaltijden.





Dat is een aanvulling op de bestaande dienstverlening met verzorgend personeel dat aan huis komt koken, de warme maaltijden in de dienstencentra en de bedeling van warme maaltijden aan huis met een externe cateraar. Vanaf volgende week komt daar de nieuwe service via afhaalmaaltijden bij. Die kosten 5,69 euro. "Die maaltijden zijn vers bereid in onze OCMW-keuken. Iedere dag is er keuze tussen twee gerechten", schetsen OCMW-voorzitter Willem De Klerck (sp.a) en Patrick Everaert van de OCMW-voedingsdienst.





"We willen hiermee onze klanten van de dienstencentra een extra service bieden, maar ook nieuwe klanten bereiken. Het is geen concurrentie voor de supermarkten, eerder een extra zorgaanbod. Want we bieden immers heel wat aangepaste dieetmaaltijden aan, net als zoutarm, gemixt, gemalen tot eiwitrijk."





Er zijn vijf bestel- en afhaalpunten: in de centrale keuken in de Azalealaan 6, in de dienstencentra Den Aftrap en De Wilg en in de woonzorgcentra Populierenhof in Nieuwkerken en Het Lindehof in Belsele. Vanaf september komt daar ook het nieuwe dienstencentrum in Sinaai bij.





Wie er gebruik van wil maken, hoeft zich wel te registreren in 't Punt in de Lamstraat of Den Aftrap in het Gerdapark. (JVS)