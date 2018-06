Obus gevonden bij opgravingen 15 juni 2018

Bij archeologische opgravingen in de Heimolenstraat is gisterenmiddag rond 13.15 uur een obus aangetroffen. De politie stelde een perimeter in in afwachting van de komst van DOVO. Die stelde vast dat de obus geen springstof meer bevatte. (PKM)