Nutswerken in Terekenwijk: nieuwe fase van start JVS

15 november 2018

11u12 0 Sint-Niklaas Op maandag 19 november gaan werkzaamheden van start in de Knaptandstraat, vanaf de Sint-Antoniusstraat tot de Schoolstraat. Daardoor verandert de rijrichting in een aantal omliggende straten.

De werkzaamheden gebeuren in de voorbereiding op het grootschalige rioleringsproject Schoolstraat-Tereken. Vanaf maandag 19 november gaan die nutswerken een volgende fase in en wordt er gewerkt in de Knaptandstraat, vanaf de Sint-Antoniusstraat (inclusief kruispunt) tot de Schoolstraat (exclusief kruispunt). Deze werkzaamheden zullen een drietal weken duren. Aansluitend, van 10 tot 21 december, is de aannemer aan de slag in de Sint-Antoniusstraat.

Tijdens de werkzaamheden zullen er enkele straten veranderen van rijrichting. In de Verbindingsstraat wordt de rijrichting omgekeerd en kan het verkeer in enkele richting van Moerlandstraat richting Schoolstraat. Ook in de Blokmakerstraat komt er enkele rijrichting richting Knaptandstraat. In de Knaptandstraat zelf krijgt het deel tussen Blokmakerstraat en Moerlandstraat enkele rijrichting richting Moerlandstraat. Het deel tussen Blokmakerstraat en Sint-Antoniusstraat krijgt dubbele rijrichting voor het bestemmingsverkeer. De parking van de begraafplaats Tereken blijft gedurende de werkzaamheden bereikbaar vanuit de Gorinchemstraat.