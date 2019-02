Nutswerken in Schoolstraat vanaf maandag 4 maart JVS

27 februari 2019

In het stadsdeel rond Tereken in Sint-Niklaas zijn er al een hele tijd nutswerken bezig, als voorbereiding op het rioleringsproject Schoolstraat – Tereken. Vanaf volgende maandag 4 maart gaan er nutswerken van start in de Schoolstraat, tot midden mei.

Een aannemer gaat vanaf maandag 4 maart voor een tiental weken aan de slag in de Schoolstraat. Tijdens de werkzaamheden in de Schoolstraat wordt er enkele rijrichting ingevoerd richting Parklaan.

Daarna volgt de laatste fase van de nutswerken op de N70. Daarmee is de volgorde van de laatste twee fasen gewisseld, in vergelijking met de eerdere communicatie over de nutswerken in de wijk. “We hebben deze keuze gemaakt om sneller met de werken uit de binnenstad weg te zijn”, meldt de stad.