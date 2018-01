Nu al ingrepen in nieuwe Beenaertwijk STAD TREKT 110.000 EURO UIT VOOR AANLEG GROEN EN SPEELTUIGEN JORIS VERGAUWEN

Bewoners van de Beenaertwijk konden het voorbije weekend tijdens een inspraakmoment hun mening geven over de herinrichting van het grasplein en de boszone. Sint-Niklaas De Beenaertwijk aan de Plezantstraat is nog maar een viertal jaar oud, maar nu al moet de stad er ingrijpen om sluimerende conflicten te ontmijnen. Door de gebrekkige aankleding van de buurt maakt de stad nu een inhaalbeweging op vlak van groenaanleg en de inrichting van speelinfrastructuur, wat in totaal 110.000 euro zal kosten. De buurt wordt intensief betrokken, ook als sociaal middel om "de complexe situatie in de buurt te ontgrendelen".

In de Beenaertwijk, tussen de Plezantstraat, Heistraat en Wegvoeringsstraat, kregen de bewoners het voorbije weekend een inspraakmoment voorgeschoteld. Ze konden hun licht laten schijnen op de herinrichting van het grasplein en de kleine boszone in de wijk en de mogelijke aanpak voor het plaatsen van speelinfrastructuur. De Beenaertwijk is nog een nieuwe wijk, maar er wonen veel mensen op een relatief kleine oppervlakte, vooral door de aanwezigheid van de sociale appartementen van de twee huisvestingsmaatschappijen. Bij de inrichting van de Beenaertwijk zijn er een reeks essentiële details over het hoofd gezien, zo blijkt nu. Want hoewel er kon worden verwacht dat er heel wat gezinnen met kinderen zouden komen wonen, is de Beenaertwijk volgens de stadsdiensten momenteel een 'speelkansarme' buurt én wordt ze als 'zeer groenarm' aangeduid.





Nu ingrijpen

Het waren de huisvestingsmaatschappijen die de inrichting van de wijk uittekenden. "Er is weinig kwalitatieve open ruimte. En dat geeft aanleiding tot buurtproblemen. Als kinderen voetballen op het grasplein vliegt de bal soms tegen auto's en gevels, met conflicten tot gevolg. Die sluimerende frustraties kunnen na een tijdje escaleren. Daarom gaan we de situatie aanpakken door het aanpassen van de groenzones in de buurt én het inrichten van speelinfrastructuur. Naast een buurtwerker is er recent ook een jeugdwerker aan de slag gegaan in deze wijk. Het gebeurt wel vaker dat er ergens problemen ontstaan die eigenlijk perfect hadden kunnen voorkomen worden, maar we grijpen het nu aan om hier een mooi, waardevol buurtproject op poten te zetten", klinkt het bij de stadsdiensten.





"Bij de aanleg van de wijk is er inderdaad niet goed nagedacht", geeft schepen voor Welzijn Sofie Heyrman (Groen) aan. "We hebben nu een budget vrijgemaakt, om het grasplein in te delen in speelhoekjes in combinatie met waardevolle groenzones en om het bos toegankelijker te maken. Ook voor de kleinere kinderen komen er speeltoestellen. We willen het evenwicht dus wat herstellen in de buurt, tussen de noodzaak aan speelruimte voor kinderen én de verwachtingen van andere bewoners."





Sociale dimensie

De stad trekt 60.000 euro uit voor het plaatsen van speelinfrastructuur en het oplossen van de voetbalproblematiek in de wijk. Voor de aanleg van het groen is er 50.000 euro voorzien.





"De buurt zal betrokken worden bij het uitwerken van een ontwerp. Dat is niet alleen belangrijk om tot een breed gedragen aanleg te komen die de hele wijk ten goede komt, maar het is ook een middel om de complexe situatie in de buurt te ontgrendelen. Daardoor krijgt het totaalproject een sociale dimensie."