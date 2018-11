Novastar speelt in De Casino JVS

17u56 0 Sint-Niklaas Novastar staat in april op het podium van concertzaal De Casino in Sint-Niklaas. De ticketverkoop is meteen van start gegaan.

Concertorganisator De Casino maakt vandaag bekend dat het Novastar voor volgend jaar heeft vastgelegd. Frontman Joost Zweegers is helemaal terug met zijn nieuwe plaat ‘In The Cold Light Of Monday’, die heel lovende commentaren krijgt. Het is de vijfde plaat van Novastar, die werd opgenomen in de Engelse kuststad Brighton. Joost Zweegers werkte daarvoor samen met producer Mikey Rowe, uit Noel Gallagher’s High Flying Birds.

‘Let’s see how it sounds in the cold light of Monday’: zo sloten ze meestal hun werkweek in Brighton af om de nummers ademruimte te gunnen. De titel van de nieuwe Novastar-plaat was meteen beklonken.

Novastar speelde deze zomer nog op het hoofdpodium van Rock Werchter, Pukkelpop en de Lokerse Feesten. Op 22 april is het aan de romantische zielen in De Casino. ‘The Best Is Yet To Come’.

De ticketverkoop is meteen van start gegaan. Alle info: www.decasino.be.