Norbert De Beule & The Black Seeds brengen satirisch en poëtisch jaaroverzicht in Foyer JVS

13 december 2018

16u35 1 Sint-Niklaas Komende zondag brengen dichter Norbert De Beule en muzikanten Koen De Gendt, Pauwel De Meyer en Vincent Werbrouck een eigenzinnig jaaroverzicht in de Foyer in Sint-Niklaas. Het wordt een satirische en poëtische terugblik op 2018, met engagement en een streepje rock ‘n roll, met verontwaardiging én ontroering.

Norbert De Beule is al jarenlang de officieuze stadsdichter van Sint-Niklaas. Hij deelt zondag zijn eigenzinnige kijk op het voorbije jaar, in de vorm van ‘stand up poetry’, ondersteund door muziek en beeld. Hij staat met drie muzikanten op het podium, als ‘Norbert De Beule & The Black Seeds’. “Ik had graag in een band gespeeld, maar dat is niet voor mij weggelegd. Nu doe ik het toch, met mijn woorden, en de muziek van Koen De Gendt, Pauwel De Meyer en Vincent Werbrouck. We hebben onszelf ook een groepsnaam gegeven, als grapje misschien, maar toch ook ergens gemeend. We willen immers graag nadien ook nog op pad gaan als groep, met een ander programma dan het jaaroverzicht.”

Maar eerst 2018 dus voor ‘Norbert De Beule & The Black Seeds’ komende zondag, onder de noemer ‘Het Jaar van de Eendagsvlieg’. “Als verwijzing naar het vluchtige, typisch voor zo’n jaaroverzicht. We waren met z’n allen soms dagenlang verbaasd, verwonderd, kwaad, opgetogen of ontroerd door bepaalde gebeurtenissen of personen. Maar met zo’n jaaroverzicht lijkt al heel wat ver weg of snel voorbij, of het nu om Trump, Erdogan, Boudewijn Van Spilbeeck of Schild & Vrienden gaat.”

De ‘stand up poetry’ van Norbert De Beule wordt op het podium ondersteund door muziek. “Sfeerschepping, klemtonen, rustpunten, met soundscapes of net met de muziek prominent op de voorgrond, het gaat op en neer. We combineren ook met beelden van Fotogroep Cycloop: het wordt dus een mix van poëzie, muziek, fotografie en zelfs toneel. We willen het echter heel toegankelijk houden, voor alle leeftijden. Het is een beetje rock ‘n roll, hard en zacht, een beetje bluesy ook soms, met ontroering en verontwaardiging.”

En niet onbelangrijk is dat hun jaaroverzicht in de Foyer zondag gratis toegankelijk is. Bewust. “Er is al een gebrek aan geëngageerde kunst. We willen niet dat kunst ook nog eens ontoegankelijk is. Het is net het woord en de muziek die troost bieden. Als je het niet breed hebt, is een ticket voor een concert of een optreden het eerste dat wegvalt. Dat willen we niet. Iedereen moet ons jaaroverzicht kunnen beleven.”

‘Het Jaar van de Eendagsvlieg’ vindt zondag 16 december vanaf 10.30 uur plaats in de Foyer van de stadsschouwburg in Sint-Niklaas.