Nog meer plaatsen om samen te supporteren voor de Rode Duivels 15 juni 2018

Melsele

De jongeren van jeugdhuis Djem zetten een groot scherm aan de kerk in Melsele.





Er zullen drankstandjes en eetkraampjes zijn. Alle matchen van de Belgen zijn te volgen op het groot scherm in openlucht. Ook de finale op 15 juli wordt uitgezonden. De inkom is gratis.





Kafee De Mops in Melsele zet ook een groot scherm op voor de wedstrijden van de Belgen tegen Panama, Tunesië en Engeland.





Tijdens de matchen van de Rode Duivels gaan de pintjes over de toog voor slechts anderhalve euro, vliegen Belgische snacks de keuken uit voor democratische prijzen en bij winst wordt een gratis vat beloofd.





Waasmunster

In Waasmunster worden grote schermen gezet op de parking in de Gentstraat. Daar kunnen alle supporters van de Rode Duivels terecht om samen te supporteren. Op 18, 23 en 28 juni staat het groot scherm er al zeker opgesteld.





Temse

In Temse zet JOC De Nartist de deuren open om de wedstrijden van de Rode Duivels met z'n allen te volgen. In het jeugdhuis van de Scheldegemeente krijgt het nationale voetbal een extra dimensie door de figuur van Rode Duivel Jan Vertonghen.





De recordinternational is van Tielrode en liet onlangs in zijn Temse nog een eerste speelterrein inrichten met zijn nieuwe





'Jan Vertonghen Foundation'.





Sinaai

In jeugdhuis Troelant in Sinaai kunnen tot tweehonderd fans de wedstrijden bijwonen. Er wordt ook een prettig randprogramma voorzien.





