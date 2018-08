Nog gauw nieuw asfalt voor vier straten 25 augustus 2018

In een aantal straten in Sint-Niklaas wordt volgende week, vlak voor het schoolbegin, nog een nieuwe asfaltlaag gelegd.





Van dinsdag 28 tot en met donderdag 30 augustus gebeurt dat in de Slachthuisstraat, tussen de Driekoningenstraat en de Noordlaan. Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. De Rode Kruisstraat, Jan Breydelstraat en Kloosterlandstraat worden even doodlopend op de Slachthuisstraat. De parkeerplaatsen naast het Jan Breydelplein zijn niet te bereiken. Op dinsdag 28 en woensdag 29 augustus vinden in de Dalstraat asfalteringswerken plaats. De Dalstraat wordt dan afgesloten voor het verkeer, de Aerschotstraat wisselt van rijrichting, de Rollierstraat blijft dubbele rijrichting en de Kasteelstraat wordt dubbele rijrichting. Het gedeelte van de Kasteelstraat tussen de Dalstraat en de Rollierstraat wordt doodlopend op de Dalstraat. De bezoekersparking van het Politiehuis is tijdens de werken niet te bereiken. Er worden tijdelijk twee bezoekersparkings voorzien in de Plezantstraat. Op donderdag 30 en vrijdag 31 augustus worden de fietssuggestiestroken in de Vrasenestraat, tussen het kruispunt van Ten Bos en de Kolkstraat, geasfalteerd. Er wordt een grote wegomlegging voorzien via de E17 en de expresweg. In de week van maandag 27 tot vrijdag 31 augustus tot slot wordt de nieuwe riolering van de Puidreef aangesloten op de riolering van de Koutermolenstraat. Daardoor wordt de straat die week afgesloten voor doorgaand verkeer. In de week van maandag 10 september krijgt de werkzone in de Koutermolenstraat nog een nieuwe asfaltverharding. (JVS)