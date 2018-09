Nóg een nieuw autodeelproject van start: JustDrive JVS

04 september 2018

20u45 0 Sint-Niklaas Na Cambio en Stapp.in gaat er nog een derde autodeelproject van start in Sint-Niklaas. Dat heet JustDrive en is een initiatief van garage Mertens.

Ook garage Mertens uit Sint-Niklaas start vanaf deze maand met een autodeelinitiatief, net als garage Houttequiet met 'Stapp.in'. 'JustDrive' heet dit autodeelproject, en het werkt ietwat anders dan de bekende autodeelinitiatieven. Er is geen vaste standplaats voor deze deelauto's, maar wel een systeem van 'free floating'. Als gebruiker haal je de deelwagen op in een geografische zone, die ruimer is dan enkele vooraf bepaalde en geïdentificeerde parkeerplaatsen. Via de app ontdek je waar de dichtstbijzijnde Justdrive-deelwagen zich bevindt. Vanaf deze maand worden tien deelwagens ter beschikking gesteld in de hele stad.

Bij JustDrive zijn er geen abonnementskosten. Vooraf een account aanmaken via de website volstaat. Betalen voor een rit gebeurt via de smartphone: per gebruik wordt forfaitair 1 euro opstartkost aangerekend, verder worden per kilometer en per minuut kosten in rekening gebracht. Een wagen gedurende één volledige dag gebruiken, kan voor 90 euro, inclusief 200 kilometer gratis.

Voor het stadsbestuur van Sint-Niklaas is dit een positieve evolutie. De stad geeft deelauto's op het hele grondgebied gratis parking. "Autodelen past perfect binnen onze ambities in het mobiliteitsplan en het klimaatplan. We stimuleren en faciliteren het autodelen dan ook heel graag."

