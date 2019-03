Nog één maand tot de Ronde van Vlaanderen: stad klaar voor derde doortocht - Afbraakwerken stadhuis gaan week later van start JVS

06 maart 2019

13u48 0 Sint-Niklaas Morgen is het exact nog één maand tot de Ronde van Vlaanderen. De koers passeert op zondag 7 april al voor de derde keer in Sint-Niklaas. De werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe stadhuisvleugel gaan van start na de koers, een week later dan gepland.

Ook dit jaar loopt het parcours van de Ronde van Vlaanderen over het grondgebied van Sint-Niklaas. Het is de derde keer op rij dat de Wase hoofdstad het ‘Dorp van de Ronde’ is, samen met nog een aantal Oost-Vlaamse gemeenten.

De renners vertrekken die zondag om 10.30 uur aan de Scheldekaai in Antwerpen. Rond 11 uur rijden ze Sint-Niklaas binnen, via de Eigenlostraat en Houten Schoen. Ze passeren het Hertjen om dan de N70 op te draaien en via de Parklaan een rondje te maken rond de Grote Markt. De karavaan verlaat de stad terug via de Parklaan en N70 om langs Tereken en de Dendermondse Steenweg koers te zetten richting Vlaamse Ardennen.

Een dag voor de profs rijden ook duizenden wielertoeristen hun Ronde van Vlaanderen. De doortocht van die groep wielertoeristen, op zaterdag 6 april, vindt plaats tussen 7.15 en 9.30 uur. Zij passeren niet over de Grote Markt. Hun parcours loopt via Eigenlostraat, Hoge Heerweg, Industriepark-West en Dendermondse Steenweg. Dan geldt er éénrichtingsverkeer in die straten. Op zondag 7 april wordt natuurlijk het hele parcours door de stadskern afgesloten voor alle verkeer.

Bouw stadhuisvleugel

Om de Ronde van Vlaanderen niet te hinderen, gaan de grote werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe stadhuisvleugel een week later van start. Normaal gezien zouden de sloopwerken aan de kant van de Parkstraat eind maart beginnen. Met de aannemer is afgesproken om eerst nog de Ronde-karavaan te laten passeren en dan pas te starten met de grootschalige afbraakwerken. Voor de bouw van de nieuwe stadhuisvleugel gaat de hele huizenrij in de Parkstraat tegen de grond.