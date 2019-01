Nog 5 dagen tijd voor achtste groepsaankoop groene stroom van provincie JVS

30 januari 2019

10u15 0 Sint-Niklaas De provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de achste keer een groepsaankoop voor 100 procent groene stroom en aardgas. De inschrijvingen moeten gebeuren voor 5 februari. Intussen zijn er al meer dan 44.000 deelnemers.

De groepsaankopen voor energie van de provincie hebben in totaal al 179.000 gezinnen en bedrijven aan een nieuwe energieleverancier gekoppeld. Volgens de provincie bedraagt de gemiddelde besparing 200 euro op de energiefactuur. “Door alle geïnteresseerden te verzamelen in een groepsaankoop zakt de prijs aanzienlijk. Bij de vorige editie, de zevende al, stapten ruim 38.000 consumenten van de 63.000 inschrijvers over naar de winnende leverancier en kregen zo een fikse korting op hun energiefactuur.”

Voor de achtste groepsaankoop zijn er intussen al 44.035 deelnemers. Inschrijven is gratis en vrijblijvend en kan nog vóór 5 februari. Op 5 februari zal de provincie een veiling organiseren waarbij de energieleveranciers gevraagd wordt om hun laagste prijs in te dienen voor elektriciteit en gas. De winnende leveranciers worden bekendgemaakt nadat de veiling heeft plaatsgevonden. Na de energieveiling krijgen deelnemers tegen 15 maart een persoonlijk voorstel met een aanbod van de leveranciers met de scherpste tarieven. Iedereen kan dan zelf tot en met 30 april beslissen om al dan niet in te gaan op dat voorstel.

Info en inschrijven: www.samenaankoopenergie.be.