Nocturne Gedichtendag en Café Jozé in Heilige Familie JVS

31 januari 2019

13u31 0 Sint-Niklaas Vanavond zet de secundaire school van de Heilige Familie in de Hofstraat de deuren open voor een bijzondere nocturne op Gedichtendag. De feestzaal van de school wordt omgetoverd tot Café Jozé.

Vanavond nodigen leerlingen, leerkrachten en directie van de Heilige Familie iedereen uit op een heuse gedichtendagnocturne doorheen de school. Van 19 tot 21 uur kan iedereen er terecht om de gedichten van de leerlingen van het 1e, 3de en 5de jaar te bewonderen. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Frans en Engels werden gedichten geschreven. Het thema van de gedichtendag op school is dit jaar ‘Vrijheid’.

In de lessen Plastische Opvoeding gingen de jongeren van het 1e en 3de jaar aan de slag met origami om een grote kraanvogel te maken. De vijfdejaars maakten dan weer een volledige creatieve ‘display’ van een zelfgeschreven gedicht.

Dit jaar kunnen bezoekers ook genieten van een drankje en een pannenkoek. Daarvoor wordt de feestzaal van de school ingericht als Café Jozé. De opbrengst hiervan gaat naar Luisterpunt.