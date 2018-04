NMBS wil geen kunstige betonblokken op Stationsplein 20 april 2018

Het leek een aantrekkelijk voorstel van Lore Baeten uit Sint-Niklaas, om de zopas geplaatste betonblokken op het Stationsplein kunstig en kleurrijk aan te kleden. "Veiligheid hoeft niet lelijk te zijn", liet ze ook weten aan de NMBS, die haar voorstel deze week intern bekeek. Intussen kreeg ze ook antwoord van woordvoerder Geert Dierckx van de NMBS: "Het is inderdaad een leuk voorstel, maar deze betonblokken worden maar tijdelijk geplaatst. Nadien worden ze vervangen door veilige, verzinkbare palen. Als we de betonblokken nu laten beschilderen of tijdelijk opfleuren, kunnen we ze helaas later niet meer op andere plaatsen gebruiken." Wellicht in het najaar verdwijnen de betonblokken al. (JVS)