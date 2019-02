Niko bekroond met ‘Factory of the Future’-award Sint-Niklaas telt nu drie ‘fabrieken van de toekomst’ JVS

06 februari 2019

22u25 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase bedrijf Niko mag zich voortaan een ‘Factory of the Future’ noemen. Die prestigieuze onderscheiding reikt technologiefederatie Agoria jaarlijks uit. Niko is de Belgische marktleider in schakelmateriaal, stopcontacten en huisautomatisering. Het is al het derde Sint-Niklase bedrijf dat een ‘Factory of the Future’-award krijgt, na Newtec en Van Hoecke.

Niko is een familiebedrijf uit Sint-Niklaas met 600 werknemers en 11 Europese vestigingen. Het is in heel wat huiskamers aanwezig, niet alleen met de bekende stopcontacten en schakelaars, maar intussen ook met heel wat geïntegreerde elektronische oplossingen, om minder energie te verbruiken, lichtcomfort en veiligheid te verhogen en door alle toepassingen naadloos te laten samenwerken. De productie gebeurt al sinds 100 jaar in Sint-Niklaas. Het familiebedrijf is echter klaar voor de toekomst, door investeringen in de digitalisering van haar fabriek, technologisch hoogstaande machines en nieuwe technologieën. Agoria begeleidt bedrijven die ervoor hebben gekozen om te evolueren naar een fabriek van de toekomst. Voor al die inspanningen krijgt Niko nu de ‘Factory of the Future’-award.

Nieuw tijdperk

Als onderdeel van de digitalisering wordt het machinepark in de fabriek geleidelijk aan volledig gemoderniseerd. Onlangs nog werd voor 11 miljoen euro geïnvesteerd in twee nieuwe hoogtechnologische machines. Ook het personeel moet mee instappen in een nieuw tijdperk, waarbij het creëren van aantrekkelijke, zinvolle jobs en een maximale zelfstandigheid centraal staat. Het bedrijf zet evenwel maximaal in op het opleiden en omscholen van de mensen die er nu al werken.

“We gaan naar een digitale fabriek die door mensen geleid wordt. Voor de nieuwe digitale machines bijvoorbeeld hebben de operatoren een speciale opleiding gekregen, waardoor ze nu veel zelfstandiger te werk kunnen gaan. Op die manier hebben ze meer verantwoordelijkheid en impact in het bedrijf. Door hun jobinhoud te veranderen, kunnen ze blijven groeien en zorgen we ervoor dat we onze mensen intern kunnen houden. Op deze manier zorgt de digitalisering dus niet voor een verlies aan jobs, maar maakt het ze wel zinvoller”, klinkt het bij Niko.

Ook op vlak van duurzaamheid wil Niko een voortrekkersrol spelen. Het beschikt onder meer over 4.300 m² zonnepanelen, een groendak van 1.000 m² en regenwater- en warmterecuperatie.

