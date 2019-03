Nieuwe wijkindeling in Sint-Niklaas: van 19 naar 20 wijken JVS

06 maart 2019

10u52 0 Sint-Niklaas De stad hanteert voortaan een nieuwe wijkindeling. Het aantal wijken is daarmee uitgebreid van 19 naar 20. Steeds meer wordt de stedelijke dienstverlening op wijkniveau georganiseerd. “Een taakverdeling op wijkniveau werkt efficiënter”, klinkt het.

De nieuwe wijkindeling is ingegeven door een aantal statistische gegevens op elkaar af te stemmen. Maar sommige wijken waren ook te groot. Zo is de Clementwijk voortaan een aparte wijk, naast de wijk Stadsrand Noord. Belsele is dan weer opgesplitst in een deel Belsele en een deel Puivelde.

Voor de stad is de wijkindeling belangrijk voor de praktische organisatie van de stedelijke dienstverlening. “Die wordt steeds meer op wijkniveau georganiseerd”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). “Denk maar aan de stedelijke onderhoudsploegen. Elke wijk krijgt zijn eigen vaste ploeg. Dat heeft het grote voordeel dat de arbeiders vertrouwd zijn met de wijk en de bewoners. In totaal zijn er 12 onderhoudsploegen voor 20 wijken. Sommige ploegen zullen dus twee of drie wijken onderhouden.”

Sinds vorige bestuursperiode is er ook het initiatief ‘Wijk in de Kijker’, waarmee de stad een overlegplatform wil uitbouwen in de wijken. “Momenteel loopt het in vier wijken, maar het is de bedoeling om dit de komende jaren in alle stadswijken te ontplooien”, aldus schepen voor Participatie Bart De Bruyne (Groen).

Ook de lokale politie werkt hiermee een vernieuwde wijkwerking uit. “Het grondgebied is bij ons opgedeeld in drie sectoren die elk een aantal wijken omvatten”, legt korpschef Gwen Merckx uit. “Elke sector krijgt een eigen team inspecteurs. Zij zijn allemaal verantwoordelijk voor die sector in plaats van verschillende wijkagenten die slechts actief zijn in een deeltje van zo’n sector. Wanneer een inspecteur met vakantie is, kan iemand anders inspringen en blijven inwoners niet met problemen of vragen zitten.”

Via sintniklaas.incijfers.be kunnen inwoners heel wat gegevens terugvinden over hun wijk, onder meer over de wijkinspecteurs en de onderhoudsploeg voor hun buurt.