Nieuwe vereniging STOFF vzw wil stem geven aan asbestslachtoffers in Waasland: "De asbestproblemen blijven hardnekkig in het nieuws, de aandacht voor de slachtoffers blijft echter gering"

08 april 2019

19u25 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas is een nieuwe culturele vereniging opgericht, STOFF vzw. Met een opmerkelijk doel, want ze wil een stem geven aan de asbestslachtoffers in het Waasland, los van partijpolitiek en commercieel gewin. “De asbestproblemen blijven hardnekkig in het nieuws, maar anderzijds blijft de aandacht voor de asbestslachtoffers gering. In het Waasland heerst een taboe rond de asbestziektes. Dat willen we doorbreken”, klinkt het.

STOFF vzw is een initiatief van Hugo De Blende, Veerle Deloof, Johan De Vos en Eric Windey. Met hun culturele vereniging willen zij de stilte en het taboe rond asbestziekten en -slachtoffers doorbreken. “Er is weinig aandacht voor de asbestslachtoffers. Dat ervaren wij als ‘on-cultureel’, want we gebruiken het begrip ‘cultuur’ vooral in de betekenis van ‘hoe mensen met elkaar omgaan’”, vertellen ze. “Er moet voluit tijd en aandacht zijn voor het verhaal van de slachtoffers en hun specifieke noden. Daarnaast willen we het taboe doorbreken, beetje bij beetje. We organiseren voordrachten, maken publicaties en ééns per jaar een feestelijke voorstelling. Het is zelfs zo dat we op een termijn van drie jaar hopen om hier in het Waasland een plek te hebben waar de slachtoffers op een waardige manier geëerd worden en dat we dat jaarlijks plechtig en mooi doen. Met schoonheid, kunst en rituelen willen we een tegengif bieden, een stem geven aan die slachtoffers en het taboe doorbreken.”

‘Daar-spreken-we-beter-niet-over’-mentaliteit

“Alleen al in Sint-Niklaas sterven jaarlijks gemiddels 20 mensen aan mesothelioom. Volgens de plaatselijke longartsen is dat vijf keer meer dan het gemiddelde in België. Tot nu toe is deze kanker ongeneeslijk. Kenmerkend is de lange incubatietijd: zeker tot 45 jaar. De ziekte beperkt zich uiteraard niet tot het grondgebied van Sint-Niklaas. En ondertussen is asbest nog volop aanwezig: in de huizen, bij bevuilde industrieterreinen en in het lichaam van mensen die ermee in aanraking kwamen”, klinkt het.

'Daar-spreken-we-beter-niet-over'-mentaliteit

“In het Land van Waas heerst een taboe rond de asbestziektes. Er wordt veel over gezwegen. De ziektes waren te vermijden. Eerst dacht men dat ze het gevolg waren van onwetendheid, misschien, maar zeker ook van slordigheid, winstbejag en cynisme. In ieder geval worden de asbestziekten omgeven door een sfeer van angst. Veel slachtoffers willen of kunnen er niet over spreken. Dat begrijpen we, het hoort bij de ‘daar-spreken-we-beter-niet-over’-mentaliteit in deze streek. Voor zover we dat kunnen, gaan we in op de vragen van het slachtoffer en de nabestaanden, met respect voor hun privacy. We onderhandelen met de gemeentebesturen en verder met organisaties die niet partijgebonden zijn. Intussen gaven verscheidene instanties en bezorgde burgers al hun steun.”

Luisteren

“We voeren geen strijd tegen de asbestverwerkende bedrijven en de instanties die ze beschermen. Dat kunnen we niet. We hopen wel dat de besturen, de vakbonden en justitie hun werk doen. Wat wij doen, is cultureel: luisteren, helpen, zorgen, de taboes doorbreken en schoonheid brengen waar dat het meest nodig is.”

Info: www.stoffvzw.be