Nieuwe vechtsportzaal aan Witte Molen STAD INVESTEERT 836.000 EURO BOUW GAAT DIT JAAR VAN START JORIS VERGAUWEN

24 maart 2018

02u52 0 Sint-Niklaas Nog dit jaar gaat de bouw van een vechtsportzaal aan sportcentrum De Witte Molen van start. De stad investeert 836.000 euro. In Sint-Niklaas zijn een twintigtal vechtsportclubs actief, goed voor zowat 1.000 leden.

De voorbije jaren heeft de stad al behoorlijk geïnvesteerd in sportcentrum De Witte Molen. De sporthal, vlakbij het gelijknamige monument, is het grootste indoor sportcentrum van de stad en dateert van 1970. Tien jaar later kwam daar een kleinere sporthal naast. Het derde deel, de gespecialiseerde turnhal, is gebouwd in 2001. Het was ook daar dat enkele Braziliaanse Olympische atleten zich kwamen voorbereiden op de Spelen in Londen in het voorjaar van 2012. In 2015 is de toegang tot het sportcomplex vernieuwd, samen met een aantal interne verbeteringen, goed voor een miljoen euro. Daarna volgde de verlichting van de atletiekpiste en de nieuwe skate- en BMX-piste vlak naast de molen. En nu volgt de bouw van een nieuwe vechtsportzaal, vlak naast de sporthal en de parking aan de kant van de Magnolialaan. Daarvoor trekt de stad 836.000 euro uit. MAN-architecten uit Sint-Niklaas heeft het ontwerp aangeleverd, het bestek lag gisterenavond ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. "Het sportcentrum beschikt nu over twee kleinere vechtsportzalen, die echter niet meer voldoen. Daarom moet een grote nieuwbouw een oplossing bieden. Het gaat om een uitbreiding met 350 vierkante meter vloeroppervlakte, waarvan 264 vierkante meter aan judomatten. Die ruimte is nog opsplitsbaar in twee gelijke oefenzalen", aldus sportschepen Peter Buysrogge (N-VA).





De Sint-Niklase vechtsportclubs zijn al langer vragende partij voor een betere en vooral ruimere accommodatie. In Sint-Niklaas zijn er een twintigtal clubs actief met Oosterse krijgskunsten. In totaal tellen die clubs zo'n duizend leden, waaronder een 600-tal jongeren. Twaalf clubs zijn actief in De Witte Molen, goed voor zo'n 600 vechtsportliefhebbers. De judoclub is daarvan de oudste, die is al actief sinds 1939. "We zijn héél blij met deze uitbreiding. In de kleinere zalen is het moeilijk sporten, door het gebrek aan voldoende ruimte. Met zo'n nieuwe zaal zullen we onze werking fors kunnen verbeteren en mogelijk ook nieuwe leden én trainers kunnen aantrekken en opleiden", aldus Marc Verhulst van de Sint-Niklase judoclub.





Na de bouw van de nieuwe zaal gaat de stad de huidige parking, waar een deel van wordt afgeknibbeld, volledig herinrichten. De werken starten net na de zomer en zullen een jaar duren.