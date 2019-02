Nieuwe sportraad gaat op zoek naar twaalf ‘spelverdelers’: “Na 42 jaar is het tijd voor compleet nieuwe aanpak” JVS

27 februari 2019

21u43 0 Sint-Niklaas De sportraad van Sint-Niklaas gaat het na 42 jaar over een andere boeg gooien. Om de nieuwe werking vorm te geven, gaat de stad op zoek naar twaalf gedreven Sint-Niklase sportliefhebbers. Tot 31 maart kunnen kandidaten zich aanmelden.

Al sinds 1977 was de werking van de stedelijke sportraad onveranderd gebleven. Dat zorgde ervoor dat het functioneren en de samenstelling van het belangrijkste sportadviesorgaan van Sint-Niklaas de laatste jaren steeds meer in vraag werd gesteld. “De functie van de sportraad als kanaal om vragen en behoeften van het Sint-Niklase sportleven te laten doorstromen naar het stadsbestuur werd vaak niet herkend aan de basis. Bovendien was de impact van de reguliere sportclubs steeds dominant, terwijl een groot deel van de bevolking vandaag aan sport doet en beweegt buiten de klassieke sportverenigingen. Denk maar aan het succes van joggen of fitness”, schetsen schepen voor Sport Peter Buysrogge, Géry Smet van de sportraad en Johan Heirbaut van de stedelijke sportdienst.

Ook de structuur van de sportraad is aan vernieuwing toe. “Er is een algemene vergadering met alle erkende sportclubs, zo’n 300 in totaal, en een uitvoerend comité met afgevaardigden van sportdisciplines, een groep van 24. Die oude structuur gaan we neerleggen. We willen met de sportraad een actieve rol spelen, in een snel veranderende maatschappij. We herleiden de kerngroep tot 12 mensen, die niet worden afgevaardigd uit de sportclubs, maar vanuit de sportief geëngageerde bevolking. Verder willen we één keer per jaar een open sportforum organiseren, waarop ook alle geïnteresseerde burgers hun stem kunnen laten horen. En tot slot is het de bedoeling om de werking van satellietgroepen uit te breiden, zoals bijvoorbeeld het Voetbaloverlegcomité.”

Oproep

Wie zich geroepen voelt om toe te treden tot de sportraad kan tot 31 maart zijn of haar kandidatuur indienen. Alle info: www.sinsport.be.