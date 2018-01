Nieuwe single voor crooner Michael Heaven 03u00 0 Foto Joris Vergauwen Michael Heaven.

De Wase crooner Michael Heaven heeft een nieuwe single klaar. Die heet 'Weet dat ik veel van je hou' en verschijnt ook in de Engelstalige versie 'Love me with all your heart'. Na 'Dommage Dommage' en 'Only The Strong Survive' viel de keuze andermaal op een romantisch nummer van zijn grote voorbeeld én mentor Engelbert Humperdinck. "Om het nummer alle eer te bewijzen zing ik in beide versies ook een stukje Spaans, net als in het oorspronkelijke nummer van Rafael Gaston Pérez. In de studio werkten we opnieuw met een grootse orkestbezetting en als extra kers op de taart het romantische strijkkwartet 'The Unlimited Strings'", vertelt de crooner, die stilaan ook over de landsgrenzen begint te kijken. In februari treedt hij op in het prestigieuze Casino 2000 in Mondorf-les-Bains in Luxemburg. (JVS)