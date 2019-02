Nieuwe naam, huisstijl en website voor Sint-Niklase academies: voortaan d’Academie Beeld en d’Academie Podium JVS

22 februari 2019

15u53 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase academies brengen hun samenwerking naar een hoger niveau. Ze pakken uit met een nieuwe naam, huisstijl én website. Zo heet de SAMWD voortaan d’Academie Podium, de SASK wordt d’Academie Beeld. Beide academies gebruiken voortaan ook www.academiesintniklaas.be als gezamenlijk online platform, een primeur in Vlaanderen.

De stedelijke academies van Sint-Niklaas bouwden de voorbije maanden samen aan een nieuwe website en brachten door de afstemming van namen, logo’s en huisstijl hun samenwerking naar een hoger niveau. Voortaan gaat de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) door het leven als d’Academie Podium. De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) heet dan weer d’Academie Beeld.

Wie online de academies opzoekt, komt terecht op www.academiesintniklaas.be, het gemeenschappelijk platform. Van daaruit zijn beide academies online te bezoeken. Voor het logo van d’Academie Beeld is de blokkenstructuur van de toekomstige inkom in de Boonhemstraat gekozen, ook als knipoog naar de tools waarmee elke student aan de slag gaat om een eigen beeldwereld op te bouwen. Het logo van d’Academie Podium is een verwijzing naar de schermen aan de voorgevel in de Hofstraat, maar de drie vlakken en lijnen refereren ook aan het ritme in de muziek én naar de coulissen naast het podium. De logo’s zijn ontworpen door illustrator Tim Polfliet, ook leerkracht aan d’Academie Beeld.

De Sint-Niklase academies tellen samen zo’n vijfduizend leerlingen, waarmee ze bij de grootste drie in Vlaanderen horen.

De lancering van dit online platform voor de academies is een verdere stap in de vernieuwing van het hele webplatform van de stad Sint-Niklaas. Vorig jaar kwamen OndernemeninSintNiklaas.be, OndekSintNiklaas.be, de portaalsite Sint-Niklaas.be en Stadvandesint.be al online. Nu volgt nog de vernieuwing van de websites van de stedelijke musea en de basisscholen.

Info: www.academiesintniklaas.be.