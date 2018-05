Nieuwe kleedkamers en sanitair in sporthal Sinbad 08 mei 2018

De kleedkamers en het sanitair van de sporthal van het stedelijk zwembad Sinbad in Sint-Niklaas zijn de voorbije maanden volledig vernieuwd en heringericht. Daarmee is een nieuwe fase van de renovatie van het hele zwembadcomplex gerealiseerd. "Het renovatiedossier omvatte naast de vernieuwing van de kleedkamers en het sanitair ook de installatie van een ventilatiesysteem, het opkuisen van de parketvloer, het vernieuwen van de verlichting en het schilderen van het interieur in de sporthal. Boven de waadbak van het zwembad werd ook een doorloopdouche geïnstalleerd en de ramen van de yogazaal werden vernieuwd", aldus sportschepen Peter Buysrogge (N-VA). Aan de hele renovatie hangt een prijskaartje van 377.000 euro. De sporthal aan Sinbad wordt gebruikt door verschillende clubs, waaronder een aantal gevechtsportclubs. Er is ook een yogalokaal en een boksring. En ook het politiekorps komt er regelmatig trainen, net als enkele scholen die er regelmatig sportlessen houden. (JVS)