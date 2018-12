Nieuwe gedenksteen voor oorlogsslachtoffers in Puivelde JVS

06 december 2018

De stad gaat een nieuwe gedenksteen voor de oorlogsslachtoffers plaatsen op het kerkhof van Puivelde.

Al van in augustus voert CD&V-gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Jos De Meyer een strijd om een monument op het kerkhof van Puivelde in ere te herstellen. Daarop stonden ooit de namen van de gesneuvelden, maar die zijn onleesbaar geworden. De stadsdiensten gingen op zijn vraag in om het monument te reinigen en de nodige herstellingswerken uit te voeren, maar lukte niet meer grondig voor 11 november, Wapenstilstand. “Dat had mooi geweest, ook omdat het precies honderd jaar geleden was dat de Eerste Wereldoorlog ten einde kwam. Maar ik ben wel tevreden dat er nu een goeie oplossing komt”, stelt Jos De Meyer.

Het schepencollege besliste immers om begin januari een nieuwe gedenksteen te laten plaatsen, met letters in bladgoud. De kostprijs bedraagt 1.320 euro.