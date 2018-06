Nieuwe fietstelpaal aan fietssnelweg ter hoogte van Westerplein 27 juni 2018

02u43 1 Sint-Niklaas Aan de fietssnelweg ter hoogte van het Westerplein in Sint-Niklaas is gisteren een 'fietstelpaal' in gebruik genomen.

Die fietstelpaal komt er voor het monitoren van het fietsgebruik langs de fietssnelweg Gent-Antwerpen. Het is een investering van de provincie Oost-Vlaanderen. "We plaatsen fietstelpalen in Sint-Niklaas, Beveren, Lokeren en Lochristi, om nuttige fietsdata te verzamelen waarmee we het gebruik van de fietssnelweg in de toekomst nog willen verbeteren", schetst gedeputeerde voor Mobiliteit Peter Hertog (sp.a). "Welke delen worden het meest gebruikt? Durven fietsers ook als het donker is de fietssnelweg gebruiken? Welke trajecten en aanlooproutes moeten nog worden verbeterd? Die fietstelcijfers kunnen heel wat nuttige informatie opleveren."





Intussen is de fietssnelweg F4 tussen Gent en Antwerpen grotendeels afgewerkt. Momenteel wordt nog een belangrijk deel tussen Beveren en Zwijndrecht aangelegd. In Belsele komt er nog een verbreding ter hoogte van de Mierennest. En behoorlijk prestigieus wordt de fietsbrug parallel aan het spoor over Vijfstraten in Sint-Niklaas, mogelijk al in 2019.





(JVS)