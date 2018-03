Nieuwe fietsbrug feestelijk geopend 16 maart 2018

02u58 0

De nieuwe fietsbrug over de Stekense Vaart is feestelijk geopend. De brug is het sluitstuk van het fietsnetwerk tussen de Weimanstraat en de Koebrugstraat waarbij een veilige fietsverbinding gerealiseerd werd tussen Stekene en Sint-Niklaas. De aangelegde fietspaden op de route zijn in totaal 2.600 meter lang. Na de geplande wegen- en rioleringswerken zal het fietspad langs de Weimanstraat nog doorgetrokken worden tot aan het kruispunt Zwaanaardestraat-Keizerstraat. Op de grens tussen Stekene en Sint-Niklaas werd een nieuwe fietsbrug gebouwd over de Stekense Vaart zodat fietsers de brug voor autoverkeer niet moeten nemen. De brug zelf is 17,5 meter lang en 3 meter breed. De kosten werden gedeeld door Stekene en Sint-Niklaas met een subsidie van de provincie.





(PKM)