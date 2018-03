Nieuwe fase voor werken kruispunt Driekoningen 21 maart 2018

De werfzone voor de grootschalige werkzaamheden op het kruispunt Driekoningen in Sint-Niklaas verhuist op maandag 26 maart - een week later dan gepland - naar de hoek van de Hofstraat met de Kleine Laan. Eén van de twee nieuwe rotondes, aan de kant van de Hofstraat, zal volledig afgewerkt zijn. Daardoor kan het autoverkeer uit de tunnel naar de Spoorweglaan én naar de Hofstraat rijden. Het autoverkeer van de Spoorweglaan kan alleen naar de Hofstraat. Ook vanuit de Driekoningenstraat en de Noordlaan is het voortaan mogelijk om weer de Hofstraat te bereiken, net als de Spoorweglaan. Het verkeer vanuit de Hofstraat kan via de Casinostraat de Kleine Laan bereiken om naar het Stationsplein of de tunnel in te rijden. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werfzone blijven passeren, onder meer via de oversteekplaats met verkeerslichten in de Kleine Laan. Van eind mei tot eind juni tot slot wordt er ook gewerkt op het kruispunt Hofstraat-Casinostraat. Dan zal het verkeer opnieuw via de Boonhemstraat, Richard Van Britsomstraat en Broodstraat naar de Kleine Laan worden geleid. (JVS)